بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر تعين 5 سفراء للنوايا الحسنة في مجال المياه

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، تعيين خمسة سفراء للنوايا الحسنة في مجال المياه لرفع الوعي بالحاجة الملحة للحفاظ على المياه والدعوة إلى الاستهلاك المستدام للموارد المائية بالتوافق مع سياسة الدولة.

وسيقوم سفراء الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه بدورمحوري لدعم جهود الاتحاد الأوروبي المبذولة لتعزيز الاستخدام الفعال لموارد المياه لضمان تحقيق أعلى مستويات الصحة والرفاهية للمواطنين.

وأقيم لهذه المناسبة فاعلية خاصة في مقر إقامة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي تلقت “الدستور” نسخة منه.

وأشار بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي الخمس للنوايا الحسنة في مجال المياه هم أعضاء مميزون في الحياة الثقافية والإعلامية في مصر وهم: الممثلة أروى جودة، والممثل أحمد مجدي، والباحث والكاتب الدكتور عمرو الشوبكي والصحفية والمراسلة الحربية الدولية الأستاذة لمياء راضي ورئيس مكتب سكاي نيوز عربية في القاهرة الأستاذ سمير عمر.

وبحسب البيان تعهدوا جميعاً بالتطوع بوقتهم ومواهبهم وشغفهم للمساعدة في جذب الانتباه إلى القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة للعمل المناخي لمعالجة ندرة المياه. وكذلك، ستسلط هذه الشخصيات البارزة الضوء على جهود الاتحاد الأوروبي لتحسين حياة ملايين المصريين من خلال خلق فرص عمل في قطاع المياه والحفاظ على هذا المورد الثمين.

قال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر: "يعين الاتحاد الأوروبي في مصر، للمرة الأولى، خمسة سفراء للنوايا الحسنة في مجال المياه، حيث يضطلعون بمهمة جليلة وهي: تسليط الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على المياه في جميع أنحاء مصر، وتكوين فهم مشترك لكيفية استخدام المياه وإدارتها.

وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع مصر تعاونًا طويل الأمد في قطاع المياه في العديد من مشاريع البنية التحتية والحفاظ على المياه مضيفا "والآن، نود أن نضفي الجانب الإنساني إلى جهودنا المبذولة وأن نرفع الوعي حول الاستهلاك المستدام للمياه في المجتمعات ".

وسلم السفير بيرجر هدايا تذكارية لسفراء الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه، وتعهدوا بتبني قضية توفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة لجميع المواطنين، من خلال تكريس وقتهم وجهودهم لهذه القضية الحيوية، التي وصفتها لمياء راضي بأنها تأتي "في الوقت المناسب" لأنها "ملحة".

وأشار البيان إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه مستمر منذ عام 2007، فيما وصل إجمالي المنح المباشرة لمصر حوالي 550 مليون يورو من خلال تنفيذ 20 برنامج في 16 محافظة استفادت من 3 مليارات يورو بواقع أكثر من 20 مليون مصر مستفيد.