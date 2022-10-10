بعد اكتشاف دينا حايك إصابتها به صدفة.. علامات تحذيرية للإصابة بسرطان الثدي

أعلن الصحفي اللبناني إيلي مرعب إصابة الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي، مؤكدا أنها في مرحلة متقدمة من الإصابة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "النجمة ‎دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة، الله يشفيها ويعطيها الصحة وترجع لجمهورها بخير وسلامة".

أكدت دينا حايك عبر موقع الجرس اللبناني، أنها تخضع للعلاج الكيماوي، كما كشفت "دينا" أنها كانت تخضع لكشف دوري كل 6 أشهر، واكتشفت الطبيبة إصابتها بالمرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، خاصة أنها لم يمر ستة أشهر على موعد الفحص الجديد، وبعد الكشف تبين إصابتها.

وذكر موقع "cdc" علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي، فضلا عن وجود علامات أخرى يجب الانتباه إليها ومراعاتها.

- حذر الموقع الشهير من وجود نتوء جديد في الثدي أو الإبط.

- حذر الموقع من سماكة أو تورم جزء من الثدي.

- تعد التهيج أو التنقر في جلد الثدي أحد العلامات الخطرة للمرض.

- إذا وجدتي إحمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي عليكِ التحرك فورا.

- حذر الموقع من وجود ألم في منطقة الحلمة.

- إذا وجدتي إفرازات من الحلمة، خاصة إذا كان سائل وردي عليكِ مراجعة طبيبك.

- حذر الموقع أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

- طالب السيدات بضرورة التوجه فورا إلى الطبيب عند حدوث ألم في أي منطقة من الثدي.

وقال الموقع الطبي الشهير إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد مع تقدم العمر، حيث يتم تشخيص معظم سرطانات الثدي بعد سن الخمسين.

وأضاف الموقع أن ضمن أسباب الإصابة الطفرات الجينية، حيث إن النساء اللائي ورثن تغيرات (طفرات) في جينات معينة، مثل BRCA1 و BRCA2، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

وأكد الموقع الشهير أن خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي يكون أعلى إذا كان لديها أم أو أخت أو ابنة أو العديد من أفراد الأسرة من جانب والدتها أو والدها الذين أصيبوا بسرطان الثدي أو المبيض.