الإثنين 10 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. من هي مها الصغير المنضمة لـ«الستات مايعرفوش يكدبوا»؟

مها الصغير
مها الصغير
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انضمت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا إلى طاقم مذيعات ومقدمات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، في الساعات الماضية، وبذلك تنضم للإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وهو البرنامج الذي يقدم بشكل خاص محتوى يخدم المجتمع والأسرة والمرأة بكل ما تحتاجه.

وعقب تصدرها محركات البحث ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مها الصغير.

- ولدت مها الصغير عام 1980، في محافظة القاهرة.

- ولدت مها الصغير لعائلة مصرية تعشق الفن ووالدها هو مصفف الشعر الشهير محمد الصغير. 

- اشتهر والدها بين الفنانين كأفضل مصفف شعر، وتركت مها الصغير مجال العمل الإعلامي لعدة سنوات في الفترة الأخيرة.

- تعتبر مها الصغير مذيعة إعلامية معروفة ومقدمة برامج عربية مصرية الجنسية.

 - قدمت مها الصغير عدد من الحوارات من بينها برنامج "it's show time.

- أجرت عدد كبير من الحوارات الفنية المهمة مع نجوم مصر والعرب وهوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية. 

  - تزوجت من الفنان أحمد السقا في عام 1999، وأنجبت منه ثلاث أبناء وهم ياسين وحمزة ونادية أحمد السقا.

جدير بالذكر أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه مجموعة من الإعلاميات ويحظى بمتابعة عدد كبير من السيدات اللاتي يتابعونه عن كسب لما يتميز به بمناقشة القضايا الخاصة بالمرأة. 

كانت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري، قد أعلنت انضمام مها الصغير لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة cbc الفضائية من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث نشرت هبة الأباصيري البوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليه، قائلة: الشرع محلل 4".

ابرز المعلومات cbc it s show time إعلامية اعلامية معروفة الأباصيري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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