الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل رضيع بعد 8 أيام من سقوطه في مصرف بالشرقية

رضيع
رضيع
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عثر عامل نظافة على جثمان طفل رضيع عمره عام ونصف؛ بعد 8 أيام من سقوطه في مياه مصرف بدائرة مركز مشتول السوق منذ يوم الأحد الماضي، وتم إبلاغ الشرطة والجهات المعنية.

 

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سقوط رضيع عمره عام ونصف العام، في مياه مصرف بناحية عزبة الباشا التابعة لقرية الصحافة في مشتول السوق.

 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اختلال عجلة قيادة تروسيكل يستقله أقارب من أسرة واحدة بالقرب من مياه المصرف، ما أسفر عن سقوط الطفل الرضيع ممدوح علي صبحي، عام ونصف، وتبين وقوع الحادث أثناء توجه الأسرة لحضور مناسبة في قرية قريبة، وتم استخراج جثة الطفل بعد 8 أيام من البحث عنه.

 

عامل نظافة جثمان طفل رضيع مصرف الشرقية مشتول السوق

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