إصابة 3 إثر تصادم سيارة و«تروسيكل» فى الشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية تروسيكل بطريق "الأشراف- القنايات"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار، بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق "الأشراف- القنايات" ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.