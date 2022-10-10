الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 إثر تصادم سيارة و«تروسيكل» فى الشرقية

تصادم سيارة
تصادم سيارة
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أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية تروسيكل بطريق "الأشراف- القنايات"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار، بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق "الأشراف- القنايات" ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم تصادم سيارة و دراجة بخارية طريق الأشراف- القنايات المستشفى مستشفى الأحرار

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