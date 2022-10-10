الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 /10 /2022 فى مصر

اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين، وأكدت شعبة مواد البناء أن سعر الحديد والأسمنت عند نفس الحدود السعرية بسبب عدم إصدار النشرة الخاصة بأسعار مواد البناء لشهر أكتوبر لذا فالأسعار الحالية هي نفس أسعار الشهر الماضي.

 

أسعار مواد البناء 

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت في أغسطس الماضي لرفع سعر الحديد مع نقص المعروض منه في السوق بسبب مشاكل الاستيراد الحالية، وبعدها استقرت أسعار مواد البناء في السوق رغم تراجع الأسعار العالمية مع حالة الركود التي تسيطر على السوق.

 

سعر طن الحديد اليوم

  • بلغ سعر طن حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه.
  • سجل سعر طن الحديد بشاي 17.900 جنيه.
  • بلغ سعر الحديد الجارحي 17.550 جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيهًا.
  • وسجل سعر الحديد المراكبي 17.550 جنيه.
  • وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها.

استقرار أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم

أسعار الخضروات لدى التجار بالسوق المحلية اليوم

  • بلغ سعر حديد عز الدخيلة من        17700 جنيه إلى  17750 جنيه
  • وصل سعر حديد المصريين من      17400 جنيه إلى 17500 جنيه
  • بلغ سعر حديد بشاي من 17600 جنيه إلى 17600 جنيه
  • سجل سعر حديد العتال من            17000 جنيه الى 17400 جنيه
  • بلغ سعر حديد عطية من 15700 جنيه إلى 15750 جنيه
  • وصل سعر حديد سرحان من         15750 جنيه إلى 15750 جنيه
  • بلغ سعر حديد الكومي من             15900 جنيه إلى 15900 جنيه
  • سجل سعر حديد المعادي من            15900 جنيه إلى 15900 جنيه
  • وصل سعر حديد العشري من        16000 جنيه إلى 16000 جنيه

 

سعر طن الأسمنت اليوم

  • بلغ سعر الأسمنت المسلح بين        1455 جنيه و 1460 جنيه
  • سجل سعر الأسمنت أسمنت النصر بين 1430 جنيه و  1440 جنيه
  • وصل سعر أسمنت الممتاز بين       1520 جنيه و  1520 جنيه.
  • سعر أسمنت الصعيد بين            750 جنيه و  750 جنيه
  • سعر أسمنت وادي النيل (المصري) بين   1400 جنيه و  1400 جنيه.
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البرتقال بـ 7 جنيهات.. أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • سجل سعر أسمنت المخصوص بين 1440 جنيه و  1450 جنيه
  • بلغ سعر أسمنت السويس بين         1420 جنيه و  1420 جنيه
  • وصل سعر أسمنت حلوان بين        1470 جنيه و 1470 جنيه
  • سجل سعر أسمنت السويدي بين      1530 جنيه و 1540 جنيه.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 /10 /2022 فى مصر

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