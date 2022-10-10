أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 /10 /2022 فى مصر

استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين، وأكدت شعبة مواد البناء أن سعر الحديد والأسمنت عند نفس الحدود السعرية بسبب عدم إصدار النشرة الخاصة بأسعار مواد البناء لشهر أكتوبر لذا فالأسعار الحالية هي نفس أسعار الشهر الماضي.

أسعار مواد البناء

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت في أغسطس الماضي لرفع سعر الحديد مع نقص المعروض منه في السوق بسبب مشاكل الاستيراد الحالية، وبعدها استقرت أسعار مواد البناء في السوق رغم تراجع الأسعار العالمية مع حالة الركود التي تسيطر على السوق.

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه.

سجل سعر طن الحديد بشاي 17.900 جنيه.

بلغ سعر الحديد الجارحي 17.550 جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيهًا.

وسجل سعر الحديد المراكبي 17.550 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها.

بلغ سعر حديد عز الدخيلة من 17700 جنيه إلى 17750 جنيه

وصل سعر حديد المصريين من 17400 جنيه إلى 17500 جنيه

بلغ سعر حديد بشاي من 17600 جنيه إلى 17600 جنيه

سجل سعر حديد العتال من 17000 جنيه الى 17400 جنيه

بلغ سعر حديد عطية من 15700 جنيه إلى 15750 جنيه

وصل سعر حديد سرحان من 15750 جنيه إلى 15750 جنيه

بلغ سعر حديد الكومي من 15900 جنيه إلى 15900 جنيه

سجل سعر حديد المعادي من 15900 جنيه إلى 15900 جنيه

وصل سعر حديد العشري من 16000 جنيه إلى 16000 جنيه

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر الأسمنت المسلح بين 1455 جنيه و 1460 جنيه

سجل سعر الأسمنت أسمنت النصر بين 1430 جنيه و 1440 جنيه

وصل سعر أسمنت الممتاز بين 1520 جنيه و 1520 جنيه.

سعر أسمنت الصعيد بين 750 جنيه و 750 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل (المصري) بين 1400 جنيه و 1400 جنيه.