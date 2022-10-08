الشرطة الأيرلندية: مراهقان وطفل ضمن ضحايا حادث انفجار محطة الوقود

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، عن أن مراهقين اثنين وطفلًا كانوا من بين الضحايا العشر الذين لقوا حتفهم في انفجار بمحطة للوقود في البلاد.



وأوضحت الشرطة الأيرلندية أن أربعة رجال وثلاث سيدات وفتاة وصبيًا في سن المراهقة وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، لقوا مصرعهم جميعًا، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.



وتسبب الانفجار الذي وقع في محطة وقود "أبل جرين" بعد ظهر أمس الجمعة، في حدوث أضرار في المحطة ومتجر صغير والمباني المجاورة.



ولم تقدم الشرطة الأيرلندية (جاردا) بعد أي معلومات حول الأسباب المحتملة وراء وقوع الانفجار.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأيرلندية، السبت، عن أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار في محطة للوقود في كاونتي دونيجال بشمال غرب أيرلندا.

وقالت الشرطة، في منتصف النهار، إنّ عدد القتلى ارتفع من سبعة إلى تسعة، موضحة أنّ ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر".

لكن الشرطة لم تقدم أي تفسير لسبب الانفجار الذي وقع بعد ظهر الجمعة في قرية كريسلو التي تبعد حوالى 48 كيلومترًا من حدود أيرلندا الشمالية.

وتظهر صورة جوية التقطت بعد الانفجار مبنى محطة الوقود المدمر. وانهار مبنيان سكنيان يتألف كل منهما من طابقين ويقعان خلف المحطة.