السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2022

مصر الرقمية
مصر الرقمية
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يمكن لجميع المواطنين الحاصلين على بطاقة التموين التسجيل في بوابة مصر الرقمية والحصول على حساب عبر موقع وزارة التموين الرسمي والاستفادة من جميع الخدمات الالكترونية المقدمة، والتي تشمل خدمات وزارة التموين وكذلك خدمات أخرى  سنعرضها من خلال هذا التقرير.

 

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية 2022

 

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية 2022

يجب على المواطن الراغب في التسجيل في بوابة مصر الرقمية لـ خدمات التموين 2022، اتباع الخطوات التالية للحصول على الحساب.

أولا: انقر فوق الرابط التالي لبدء عملية التسجيل في بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

ثانيا: يطلب موقع بوابة مصر الرقمية تأكيد بيانات الرقم القومي للشخص المسجل بأسمه بطاقة التموين وذلك من خلال الضغط على "تحقق من الرقم القومي" ثم تفتح نافذة يتم ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم ثم إدخال رقم المصنع، وأخيرا الاسم الأول للوالدة، ثم اضغط تحقق.

ملحوظة: رقم المصنع هو الرقم المدون أسفل بطاقة الرقم القومي.

فور الانتهاء من هذه الخطوات يقوم المواطن بإدخال رقم الموبايل .

وأخيرا إنشاء كلمة المرور.

تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية 2022

 

أسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2022

 

1- سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

2 – أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيهات.

3 – عدس مجروش 500 جرام سعره: 12 جنيهًا بدلا من 11 جنيهًا.

4 – فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

ننشر سعر زيت التموين أكتوبر 2022

وزير التموين: لن نواجه أزمة غذاء ولا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم

5 – مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 30 جنيهًا بدلا من 24 جنيهًا.

6 – شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيه.

7 – صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه.

8 – جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

9 – جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 14 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا.

10 – مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 20 جنيهًا بدلا من 17.5 جنيه

11 – مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.5 جنيه.

12 – صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

13 – صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 6.5 جنيه بدلا من 5.5 جنيه.

14 – لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

15 – خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات بدلا من 4.25 جنيه.

16 – زيت خليط 0.8 لتر سعره: 25 جنيهًا بدلا من 23 جنيهًا.

17 – مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

18 – مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

19 – كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

20 – كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: 2 جنيه.

21 – بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

22- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: 2 جنيه.

23 – بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

24 – بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

25 – طحينة بيضاء ظرف 24 جرام بسعر 2 جنيه.

26 – المربي انواع 350 جراما بسعر 14 جنيها.

27 – التونة مفتتة 140 جراما بسعر 12 جنيها.

28 – دقيق 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

29 – بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه.

30 – قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 3 جنيهات.

 

خدمات منصة مصر الرقمية الإلكترونية 

تتيح منصة مصر الرقمية نحو 130 خدمة حكومية إلكترونية وتستهدف الوصول إلى 250 خدمة بنهاية العام الجاري.

وهي كالتالي: 

دار الإفتاء (خدمة واحدة)

الزراعة (3 خدمات)

الحالة الشخصية (6 خدمات)

التموين (10 خدمات)

التأمين الاجتماعى أفراد (13 خدمة)

التأمين الاجتماعى شركات (8 خدمات)

مركباتى (14 خدمة)

التوثيق(13 خدمة)

السجل التجارى (14 خدمة)

رخصى (6 خدمات)

الأحوال المدنية (7 خدمات)

الشهر العقارى (6 خدمات)

الإسكان الاجتماعى (4 خدمات)

المحاكم (خدمة وحدة)

خدمات القضايا (4 خدمات)

الضرائب العقارية ( خدمة واحدة)

 

بوابة مصر الرقمية التسجيل في بوابة مصر الرقمية تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية 2022 تسجيل رقم المحمول على موقع وزارة التموين تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بطاقة التموين خدمات التموين 2022 أسعار السلع التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوات الصاعقة التعليمية

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