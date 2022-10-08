السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: اندلاع حريق فى محطة لمترو الأنفاق فى قلب كولونيا

محطة لمترو الأنفاق
محطة لمترو الأنفاق
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اندلع حريق في محطة لمترو الأنفاق في ميدان أبرتبلاتس في قلب مدينة كولونيا الألمانية بعد ظهر اليوم السبت.


وردًا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الشرطة إن الحادث أسفر مبدئيًا عن إصابة ستة أشخاص، مشيرة إلى أن سبب الحريق الذي اندلع بعد وقت قليل من الساعة الثانية بعد الظهر، لا يزال غير معروف.


وذكرت قوات الإطفاء على تويتر أن قوة كبيرة كانت لا تزال تعمل حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم داخل المحطة التي جرت العادة أن تكون مزدحمة للغاية.


وتم إيقاف حركة السكك الحديدية وحركة النقل في الشوارع المحيطة، وناشدت السلطات المواطنين تجنب منطقة الحادث.

 

وفي وقت سابق، تسبب عمل تخريبي استهدف البنية التحتية اللاسلكية بعطل كبير في شبكة السكك الحديدية في ألمانيا السبت، حسبما أعلنت الشركة المشغلة لها دوتشيه بان، فيما قالت الحكومة إنه لم يتم تحديد الدافع بعد وراء التخريب.

 

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن "التخريب في كابل" كان سبب العطل الذي أدّى إلى تعليق خدمات القطارات لمدة ثلاث ساعات في جميع أنحاء شمال ألمانيا.

 

وقال وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ إن الكابلات الأساسية "قطعت عمدًا" في مكانين.

 

وأضاف "من الواضح أن ذلك كان عملًا مستهدفًا ومتعمدًا"، مشيرًا إلى أن الدافع وراءه "ليس معروفًا بعد".


وأفادت صحيفة دير شبيجل، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن شبكة GSM-R أُصيبت بأضرار، وهي شبكة لاسلكية للاتصالات على السكك الحديد.

 

ولفتت صحيفة بيلد اليومية إلى أن أي تعديل بالكابل يتطلّب "نسبة معينة من المعرفة" بنظام السكك الحديد، مشيرة إلى أن الشرطة الاتحادية بدأت تحقق.

 

وتمّ تعليق الحركة على السكك الحديد بشكل كامل طيلة ثلاث ساعات بسبب "عطل في النظام اللاسلكي الرقمي للقطارات" قبل استئنافها، بحسب دوتشيه بان.

 

وتأثرت الحركة على الخطوط التي تربط برلين بمناطق في غرب وشمال ألمانيا بما فيها شليسويغ-هولستين وهامبورغ وبريمن وساكسونيا السفلى وأجزاء من شمال الراين وستفاليا.

 

وتعطّل خطّ برلين-أمستردام وعلق آلاف المسافرين في محطات مختلفة عبر المناطق المتأثرة.

 

ونبّهت دوتشيه بان إلى أنه من المتوقع أن يستمر إلغاء أو تأجيل رحلات السبت رغم عودة الحركة على السكك الحديدية.

 

ويأتي الهجوم بُعيد أكثر من أسبوعين من التخريب الذي طال خطّي أنابيب غاز نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا.

وعززت الحكومة الألمانية أيضًا حماية منشآتها الحيوية.

محطة لمترو الأنفاق ميدان ابرتبلاتس مدينة كولونيا الألمانية إصابة ستة أشخاص شبكة السكك الحديد المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوات الصاعقة التعليمية

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