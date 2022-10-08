السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 تجار شابو وهيروين فى سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس
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أصدرت جهات التحقيق المختصة بسوهاج، اليوم السبت قرارا يقضي بحبس 5 متهمين بالاتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود طه، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج والرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات والعقيد طارق أبوسديرة، مفتش مباحث مركز سوهاج، والرائد أحمد عبدالرحمن، رئيس مباحث مركز سوهاج يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كلًا من "حمادة. ص" 50 سنة عاطل مقيم قلفاو مركز سوهاج يقوم بالاتجار بالمخدرات وبضبط بكمية لمخدر الشابو تزن 150 جراما تقريبًا وكمية لمخدر الهيروين تزن 200 جرام تقريبًا ومبلغ 830 جنيهاً و3 أدوات لتعاطي مخدر الهيروين و2 أدوات لتعاطي مخدر الشابو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6825 لسنة 2022 إداري مركز سوهاج.

إتخاذ الإجراءات القانونية 4 أيام على ذمة التحقيقات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق المختصة تشكيل فريق بحث

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وائل لطفي

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