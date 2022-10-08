حقائق حول الجسر الذى يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.. ما أهميته؟

تضرر جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، في انفجار قوي، اليوم السبت، مما أضر بطريق إمداد مهم للقوات الروسية في أوكرانيا.

وفيما يلي حقائق أساسية بشأن الجسر:



الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا

جسر القرم الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا فوق مضيق كيرتش هو الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل في روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وكان الجسر مشروعا رائدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي افتتحه في احتفال كبير قاد خلاله بنفسه إحدى الشاحنات في 2018.

ويتألف الجسر من طريقين منفصلين، أحدهما بري والآخر للسكك الحديدية. والجسر فوق نقطة تمر منها السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف الأصغر.

وتم بناء الجسر بتكلفة بلغت 3.6 مليار دولار، وشيدته شركة يملكها أركادي روتنبرج، وهو حليف مقرب لبوتين وكان يلعب معه الجودو.



ما أهمية هذا الجسر؟

الجسر مهم لإمداد شبه جزيرة القرم بالوقود والمواد الغذائية، وغيرها من المنتجات. ويقع في شبه الجزيرة ميناء سيفاستوبول الذي يُعد تاريخيا قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي.

كما صار الجسر طريق إمداد رئيسيا للقوات الروسية بعد أن غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير، وأرسلت قوات من شبه جزيرة القرم للسيطرة على معظم منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا وبعض أجزاء منطقة زابوريجيا المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن تلك القوات يمكن أن يتم إمدادها بالكامل من خلال الطرق البرية والبحرية القائمة.

