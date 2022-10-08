السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 وغرامة التأخير

جريدة الدستور
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يحرص عدد كبير من العملاء على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 وآخر موعد للدفع، حتى يتم سداد الفاتورة في موعدها دون توقيع أي غرامات أو انقطاع الخدمة.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عن استخدام كلًا من شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ليصبح من الضروري سدادها في أقرب فرصة ممكنة بداية من موعد طرح الفاتورة يوم 15 من أكتوبر الجاري.

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2022

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة شهر أكتوبر 2022

فاتورة الكهرباء 2022.. تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2022| طريقة الاستعلام

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

يستطيع عملاء الخط الأرضي معرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة، الذي يتيح سدادها عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

يمكنك الوصول إلى فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو الضغط هنـــا ليتم تحويلك بصورة مباشرة.

وهناك طريقة أخرى لمعرفة فاتورة التليفون والتي تكمن في الاتصال بالرقم المختصر وهو 19777، ومن ثم عليك إدخال رقم التليفون، ليتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

وتمنح الشركة المصرية لعملائها، فترة سماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي تصل حتى يوم 14 نوفمبر، بعدها يتم تحويل الخط إلى خدمة الاستقبال فقط.

ويتم توقيع غرامة التخلف عن موعد سداد الفاتورة التي تبدأ من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا، بعد يوم 14 ديسمبر ليتم فرض الغرامة الخاصة بالتأخير ووقف الخدمة عن الهاتف حتى يتم سداد الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية للاتصالات أشارت إلى الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها دفع الفاتورة والتي جاءت على النحو التالي:

  • الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة
  • ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
  • السنترالات
  • مكاتب البريد
  • خدماتي
  • Bee
  • فودافون كاش
  • اتصالات كاش
  • اورنج كاش
  • وي باي
  • أمان
  • ممكن
  • مصاري

غرامة التأخر في فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

10 جنيهات هي قيمة غرامة الامتناع عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بمدة أقصاها 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها في فاتورة التليفون الأرضي.

فاتورة فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 لشركة المصرية لشركة المصرية للاتصالات

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موعد سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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