طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 وغرامة التأخير

يحرص عدد كبير من العملاء على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 وآخر موعد للدفع، حتى يتم سداد الفاتورة في موعدها دون توقيع أي غرامات أو انقطاع الخدمة.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عن استخدام كلًا من شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ليصبح من الضروري سدادها في أقرب فرصة ممكنة بداية من موعد طرح الفاتورة يوم 15 من أكتوبر الجاري.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

يستطيع عملاء الخط الأرضي معرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة، الذي يتيح سدادها عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

يمكنك الوصول إلى فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو الضغط هنـــا ليتم تحويلك بصورة مباشرة.

وهناك طريقة أخرى لمعرفة فاتورة التليفون والتي تكمن في الاتصال بالرقم المختصر وهو 19777، ومن ثم عليك إدخال رقم التليفون، ليتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

وتمنح الشركة المصرية لعملائها، فترة سماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي تصل حتى يوم 14 نوفمبر، بعدها يتم تحويل الخط إلى خدمة الاستقبال فقط.

ويتم توقيع غرامة التخلف عن موعد سداد الفاتورة التي تبدأ من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا، بعد يوم 14 ديسمبر ليتم فرض الغرامة الخاصة بالتأخير ووقف الخدمة عن الهاتف حتى يتم سداد الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية للاتصالات أشارت إلى الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها دفع الفاتورة والتي جاءت على النحو التالي:

الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

السنترالات

مكاتب البريد

خدماتي

Bee

فودافون كاش

اتصالات كاش

اورنج كاش

وي باي

أمان

ممكن

مصاري

غرامة التأخر في فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

10 جنيهات هي قيمة غرامة الامتناع عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بمدة أقصاها 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها في فاتورة التليفون الأرضي.