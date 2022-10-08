السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استقبل الميناء 9 سفن وغادرته 13 سفينة، بينما بلغت حركة الشاحنات 1797 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء- في بيان اليوم السبت- أن حركة الصادر من البضائع بلغت 13 ألفًا و238 طنًا، تشمل: 11138 طن يوريا و60 طن أسمنت و1290 طن رمل و750 طن بضاعة متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع 33 ألفًا و813 طنًا، تشمل: 2000 طن رخام و14000 طن ذرة و13608 أطنان خردة 1666 طن فول و2539 طن أبلاكاش.

وأضافت الهيئة أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 357 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1364 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 89 ألفًا و975 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132 ألفًا و137 طنًا.

ولفت إلى أن 3 قطارات بحمولة 3747 طن قمح غادرت الميناء متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي.

الحبوب والغلال 8 أطنان القطاع الخاص حركة الصادر من البضائع حركة الوارد من البضائع حركة الشاحنات صومعة الحبوب

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وائل لطفي

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