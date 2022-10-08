السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين

جثة
جثة
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لقي شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبيَّن أن شابًا أثناء عبوره السكة الحديد، بالقرب من مزلقان السكة الحديد، صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة للتحقيق.

السكة الحديد البدرشين مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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