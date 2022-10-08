مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين

لقي شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبيَّن أن شابًا أثناء عبوره السكة الحديد، بالقرب من مزلقان السكة الحديد، صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة للتحقيق.