الجمعة 07 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. "طلعت مصطفى" تكرم قدامى المحاربين فى احتفالية انتصارات أكتوبر فى نادى مدينتى (فيديو)

جريدة الدستور
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قامت مجموعة طلعت مصطفى بتكريم عدد من قدامى المحاربين من سكان مدينتي والرحاب الذين نالوا شرف المشاركة في حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المجموعة بنادي مدينتي إيمانا بمسؤوليتها المجتمعية .

وخلال الاحتفالية أقيمت ندوة تثقيفية عن أسرار حرب أكتوبر، حاضر فيها كل من اللواء طيار أ.ح / نصر موسى ، نائب قائد القوات الجوية الأسبق ، ، واللواء أ.ح / نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، و اللواء أ.ح/ حمدى بخيت ، المحلل الاستراتيجي والعسكرى، و اللواء أ.ح / أحمد عبد الله ، محافظ بورسعيد و البحر الاحمر الأسبق .

وافتتح الاحتفالية المهندس/ علي رشاد ، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، وأعرب عن سعادته بوجود أبطال من حرب أكتوبر من سكان مدينتي والرحاب. وفي كلمته أعرب أيضا الأستاذ/ زياد الشاذلي ، مدير عام إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى، عن فخره واعتزازه بأبطال أكتوبر من سكان مشروعات المجموعة.

وشهدت الاحتفالية إقبالا كبيرا من سكان مدينتي والرحاب، بحضور  دكتور شريف حماد ، وزير البحث العلمى الأسبق ، والأستاذ / خالد عويس مدير عام نادى مدينتي .
 


 

طلعت مصطفى مدينتي الرحاب انتصارات أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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