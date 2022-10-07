الجمعة 07 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنباء رفع أسعار الفائدة في أمريكا تطيح بأسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
ads

تراجعت أسعار الذهب 1% اليوم، بعدما عزز تقرير عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وأدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1697.20 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1305 بتوقيت جرينتش.

وصعدت الأسعار بنحو 2.2 % هذا الأسبوع. 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1705.10 دولار للأوقية.

وقال "تاي وونج" كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك: "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع (أسعار الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر...إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا". 

وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر وتراجع معدل البطالة إلى 3.5%.

وبعد هذه البيانات، قفز الدولار 0.3% مقابل العملات الأخرى، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 20.30 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 926.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2255.60 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الوظائف الأمريكية أسعار الفائدة ارتفاع الدولار الاونصة الذهب البنك المركزي الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

وزيرة التجارة الإسبانية: نثق فى نجاح مؤتمر المناخ برئاسة مصر

أنباء رفع أسعار الفائدة في أمريكا تطيح بأسعار الذهب عالميا

حبس متهمين فى واقعة مشاجرة بسبب مرور «توك توك» بالطالبية 4 أيام

«نسخة لن تتكرر».. أحفاد إسماعيل ياسين يشاركون فى ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 4 مناطق فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (8)

د. داليا مجدي عبدالغني

استلهام روح النصر

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

أميرة ملش

من دفاتر الحرب والحب

بسنت حسن

بوكو حرام

د هند جاد

50 سنة على صناعة السلام..

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال فى مسيرة مناهضة للاستيطان

فلسطين: الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة

اعتراف بالفشل والغطرسة.. كيف تتذكر إسرائيل حرب أكتوبر في ذكراها الـ 49؟