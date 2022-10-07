الجمعة 07 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تطالب السويد بالاشتراك فى تحقيقات تسريب الغاز من خطى «نورد ستريم»

نورد ستريم
نورد ستريم
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بعثت روسيا برسالة إلى السويد تطالب فيها باشتراك السلطات السويدية وشركة «جازبروم» الروسية المملوكة للدولة في التحقيقات الجارية بشأن الأضرار التي تعرض لها خطا أنابيب الغاز «نورد ستريم»، حسب صحيفة «إكسبريسن» السويدية.

وذكر مسئولون بوزارة الخارجية السويدية، للصحيفة، أن رئيسة الوزراء السويدية «ماجدلينا أندرسون» تسلمت، يوم 6 أكتوبر، خطابًا من نظيرها الروسي ميخائيل ميشوستين، وأضافوا أنه يجري حاليًا دراسة الخطاب داخل الوزارة.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن إرسال الخطاب يأتي بعد يوم واحد من توصل جهات الادعاء وسلطات الأمن في السويد إلى أن تسريبين في خط أنابيب «نورد ستريم» في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد ناجمان عن تفجيرات.

أما فيما يتعلق بالتسريبين الآخرين، اللذين حدثا في المنطقة الاقتصادية للدنمارك، فلم تدل الشرطة الدنماركية حتى الآن بأي تعقيب بشأن النتائج التي توصلت إليها السلطات السويدية.

وأشار جهاز الأمن السويدي، أمس الخميس، إلى أن التفجيرات هي السبب وراء الضرر الذي لحق بنظام خطوط أنابيب «نورد ستريم» في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وقال جهاز الأمن، في بيان، إن اكتمال التحقيقات "أكد شبهة التخريب الجسيم"، مضيفًا أنه خلال التحقيق تمت مصادرة بعض الأشياء من موقع الجريمة.

السويد روسيا جازبروم الروسية نورد ستريم الخارجية السويدية

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