دراسة حديثة: سبب ضعف المناعة قلة النوم وسوء التغذية

حذر الخبراء ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة، غالبًا ما يفتقرون إلى النوم ويتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا.

ووفقًا لموقع “ذا صن” وجد الباحثون أن ما يقرب من الخمس من عدد من كانوا محل دراسة يتخطون وجبة الإفطار، في حين أن 19 في المائة لا يمارسون الرياضة بنفس القدر المعتاد.

هذا بينما ينسى حوالي 20 في المائة تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو المنتجات المدعمة يوميًا.

على الرغم من ذلك، يحرص 23 في المائة على العودة إلى روتين صحي حيث يعتقد 38 في المائة أن صحتهم العامة تتحسن عند القيام بذلك.

بينما يدعي 69 في المائة أن لديهم مناعة ضعيفة، يحرص 22 في المائة على تعزيز ذلك لكنهم غير متأكدين من كيفية القيام بذلك.

النتائج مأخوذة من استطلاع للرأي شمل 2000 بالغ تم إجراؤه من خلال تقرير المناعة لـ Actimel.

قالت الدكتورة جينا ماكيوتشي ، أخصائية المناعة: "يُظهر البحث أنه على الرغم من أن معظم الناس يدركون أن التغيير في الفصول يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة ، إلا أنهم مرتبكون بشأن من أين يبدأون ويجدون صعوبة في تنفيذ التغييرات الصحية القائمة على نمط الحياة.

"هناك أيضًا فجوة تعليمية عندما يتعلق الأمر بأكثر الطرق فعالية التي يمكننا من خلالها المساعدة في دعم نظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد ، حيث يبدو أن هناك نقصًا في الوعي حول ضمان توفير كمية كافية من فيتامين د يوميًا واستهلاك المنتجات المدعمة، والتي يمكن أن تكون مساعدة حقيقية ونحن ننتقل إلى فصل الشتاء.

"من الجيد أن نتذكر أنه يمكننا جميعًا اتخاذ خطوات صغيرة لدعم المناعة من خلال التمارين والنوم الجيد والنظام الغذائي والتغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الصحة للأفضل ."