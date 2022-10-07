الجمعة 07 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 7-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ads

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا حرصًا منهم على تأدية الفروض الخمس في أوقاتها، وتحث دار الإفتاء المسلمين على الالتزام بفروق التوقيت بين كل محافظة والأخري، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 7-10-2022.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:24 صباحًا

موعد الشروق 5:51 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:43 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:05 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:36 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:53 مساءً

الإفتاء: شراء حلوى المولد والتهادي بها جائز شرعا

 

مواقيت الصلاة في الجيزة 

موعد صلاة الفجر 4:25 صباحًا

موعد الشروق 5:52 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:06 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:37 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:55 مساءً 

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:29 صباحًا

موعد الشروق 5:56 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:49 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:10 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:41 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:59  مساءً

 

txt

هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟.. «الإفتاء» تجيب

 

مواقيت الصلاة في الأقصر 

موعد صلاة الفجر 4:20 صباحًا

موعد الشروق 5:43 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:38 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:01 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:32 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:46 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط 

  • موعد صلاة الفجر 4:27 صباحًا
  • موعد الشروق 5:51 صباحًا
  • موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا
  • موعد صلاة العصر 3:08 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 5:39 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 6:54 مساءً
مواقيت الصلاة صلاة الفجر القاهرة صلاة الظهر صلاة المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

انتصارات أكتوبر.. مواعيد عرض فيلم الممر اليوم الخميس 6- 10- 2022

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

دعاء الفجر اليوم الجمعة 7-10-2022

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 7-10-2022

فرنسا تدرس منح أوكرانيا مدافع قيصر إضافية

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 7-10-2022 بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تغيير خرائط العالم

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «١-٢»

محمد عبدالعزيز

يا حبيبي.. يا محمد

أميرة ملش

من دفاتر الحرب والحب

بسنت حسن

بوكو حرام

د هند جاد

50 سنة على صناعة السلام..

ماجد حبته

واحد من ستة أنبياء..السادات بعيون كيسنجر

حسين دعسة

آنى إرنو.. روائية نوبل 2022 المتحررة جدًا

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والغطرسة.. كيف تتذكر إسرائيل حرب أكتوبر في ذكراها الـ 49؟

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران