مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 7-10-2022

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا حرصًا منهم على تأدية الفروض الخمس في أوقاتها، وتحث دار الإفتاء المسلمين على الالتزام بفروق التوقيت بين كل محافظة والأخري، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 7-10-2022.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:24 صباحًا

موعد الشروق 5:51 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:43 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:05 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:36 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد صلاة الفجر 4:25 صباحًا

موعد الشروق 5:52 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:45 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:06 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:37 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:29 صباحًا

موعد الشروق 5:56 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:49 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:10 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:41 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:59 مساءً

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجر 4:20 صباحًا

موعد الشروق 5:43 صباحًا

موعد صلاة الظهر 11:38 صباحًا

موعد صلاة العصر 3:01 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:32 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:46 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط