الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برى يدعو إلى عقد جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للبنان

نبيه بري
نبيه بري
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 دعا رئيس مجلس النواب  اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل.

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 29  سبتمبر الماضي، وأسفرت الدورة الأولى لتلك الجلسة عن تصويت 63 نائبًا بورقة بيضاء، و36 نائبًا صوتوا للنائب ميشال معوض، و10 صوتوا  للبنان، و11 نائبًا صوتوا لسليم إده.
ولم تعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدن النصاب.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي عامين ونصف العام.

وينص الدستور اللبناني على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.

ويعتبر مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر.

وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور.

وكان عدد من الأشخاص ترشحوا  لرئاسة الجمهورية هم الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وسفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون، والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني، ورجل الأعمال سايد بطرس فرنجية.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر بعض السياسيين مرشحين لتولّي المنصب، رغم أنهم لم يعلنوا عن ترشحهم، وأبرزهم  رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، ورئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل (صهر الرئيس عون)، ورئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

كذلك جرى طرح أسماء عدد من المرشحين، دون أن يعلنوا عن ترشحهم، ومن بينهم، اسما النائبين ميشال معوّض ونعمة إفرام، واسم قائد الجيش العماد جوزيف عون،  وأسماء الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتى، بالإضافة إلى الخبير الدستوري صلاح حنين وسليم إده نجل الوزير الراحل ميشال إده.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ميشال معوض ميشال عون المجلس النيابي اللبناني الدستور اللبناني

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