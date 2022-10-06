العثور على هياكل عظمية أسفل مستشفى فى العباسية

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على هياكل عظمية لجثتي شاب وطفلة أسفل مستشفى بمنطقة العباسية في الوايلي أثناء عمليات ترميم المستشفى.

تعود الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً مفاده أنه في أثناء قيام عدد من العمال بعمليات ترميم في أحد المستشفيات بمنطقة العباسية عثروا على هياكل عظمية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على هياكل عظمية أحدها داخل كفن والأخرى عبارة عن جمجمة، وتم انتشال الهياكل ونقلها للمشرحة لفحصها.

وبعمل التحريات تبين أن المستشفى تم إقامته منذ مدة طويلة على مقبرة قديمة فى المنطقة، ورجحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن تكون الهياكل خاصة بالمقبرة القديمة، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة فى الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.