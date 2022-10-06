الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتش تخفّض تصنيف الآفاق الاقتصادية للديون البريطانية من مستقر إلى سلبى

فيتش
فيتش
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خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس درجة الآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من مستقرة إلى سلبية .

 

وقالت فيتش في بيان إن "الحزمة المالية الكبيرة وغير المموّلة التي تمّ الإعلان عنها في إطار خطة النمو الحكومية الجديدة يمكن أن تؤدّي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط".

 

وتحذو بذلك فيتش حذو وكالة "إس إند بي" التي اتخذت قرارا مماثلا بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن برنامج ضخم لخفض الضرائب.

 

وأعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ الشهر الماضي عن تخفيضات ضريبية دائمة بنحو 45 مليار جنيه إسترليني.

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وائل لطفي

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