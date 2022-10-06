الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الخميس 6- 10 -2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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تشهد حالة الطقس، اليوم الخميس، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، كما أوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، لتتناسب حالة الطقس مع فصل الخريف الذي مع نهاية الشهر الماضي، كما تتراجع معدلات الرطوبة التي صاحبت فصل الصيف، مع وجود نشاط ملحوظ  للرياح.

حالة الطقس اليوم 

وعن حالة الطقس اليوم، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  معتدل  على السواحل الشمالية يكون لطيفًا على سانت كاترين، مائلًا للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون حارًا لحار جدًا على باقي الانحاء نهارًا، لطيفًا لمائل للبرودة نسبيًا شمالًا ومعتدلًا  جنوبًا  ليلًا على كل الأنحاء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، قلة الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، تصل للضباب على شمال ووسط سيناء، كما تراجعت معدلات الرطوبة في السواحل الشمالية إلى 80%، وبلغت الرطوبة في الدلتا والقاهرة 73%، والرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 52%، والرطوبة في جنوب الصعيد 19%.

حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة 

المناطق                            الصغري   |   العظمي

القاهرة                              19°           32°

القليوبية                            19°            32°

الجيزة                               20°            32°

السلوم                               20°            24°

مطروح                             22°             25°

العلمين                             21°.           25°

واحة سيوة.                      20°               28°

الإسكندرية                         21°             26°

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البحيرة                               20°            30°

كفرالشيخ                           20°             30°

دمياط                                22°             26°

بورسعيد                             20°            25°

العريش                              20°             26°

رفح                                   19°             26°

الدقهلية                             18°           31°

الغربية                               19°             30°

الشرقية                              20°            32°

المنوفية                              20°            32°

الإسماعيلية                       19°            31°

القنطرة غرب                    20°.            32°

السويس.                            20°            33°

فايد.                                 21°.           33°

نخل                                  17°            29°

سانت كاترين.                      15 °          25°

شرم الشيخ.                        22°            32°

الطور.                                20°            33°

رأس سدر                           22°.           34°

أبوزنيمة.                           21°.           31°

أبورديس.                          20°.           31°

دهب.                               21°.            35°

نويبع.                               22°.            34°

زعفرانة.                            20°.            28°

رأس غارب.                         20°.           29°

الغردقة.                             21°             29°

سفاجا.                              20°.            29°

مرسى علم                         23°             31°

بورغالب.                           22°.            31°

القصير.                             23°.             30°

رأس بناس.                        23°.            33°

شلاتين.                             20°             32°

أبورماد.                             24°.             35°

حلايب.                              23°             35°

رأس حدربة.                       23°.            35°

الواحات البحرية.                 20°.           29°

الفرافرة.                             20°.           31°

الدخلة.                               22°.          32°

الخارجة.                            23°.           34°

الفيوم.                               19°             32°

بنى سويف                         19°             32°

المنيا.                                21°             33°

أسيوط.                             22°             34°

سوهاج.                             23°             35°

قنا.                                   24°              37°

الأقصر.                               23°            38°

إدفو.                                 24°.           39°

أسوان.                               23°            39°

الوادى الجديد.                     23°            35°

حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة فصل الخريف حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

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