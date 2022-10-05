الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال زيارته الأولى.. «بلينكن» يلتقى الرئيس اليساري الجديد في تشيلي

بلينكن
بلينكن
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يلتقي وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الرئيس اليساري الجديد في تشيلي جابرييل بوريك، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات قوية معه. 

وتلك هي الزيارة الأولى التي يقوم بها “بلينكن” إلى تشيلي، التي تعدّ حليفاً قديماً للولايات المتحدة في قارة أمريكا الجنوبية.

وبدأ “بلينكن”، الاثنين الماضي، جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية، انطلقت من كولومبيا الاثنين والثلاثاء، قبل أن يتجه الأربعاء إلى تشيلي ثمّ إلى البيرو في نهاية الأسبوع. 

وفي سانتياجو، يلتقي وزير الخارجية الأمريكية الرئيس بوريك في قصر مونيدا، ثم نظيرته التشيلية أنتونيا اوريجولا. 

وكان جابرييل بوريك، الذي انتُخب على رأس تحالف يساري في شهر ديسمبر الماضي، قد دعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تمهيد الطريق عبر المزيد من الديمقراطية أمام "معالجة مشاكل" المجتمع الحالية. 

وفي بداية شهر سبتمبر، رفض الناخبون التشيليون بشكل كبير (61,9 في المئة) دستوراً جديداً دعمه بوريك وصاغه 154 عضواً في الجمعية التأسيسية، الموجودة منذ ديكتاتورية أوجستو بينوشيه (1973-1990). ولكن هناك إجماع في البلاد على صياغة مقترح دستور جديد. 

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنهم مطمئنون إلى حدّ ما إلى الخطوات الأولى التي قام بها بوريك الذي تولى مهامه في شهر مارس. 

وتوقّع عوا إجراء نقاشات "إيجابية جداً"، اذ أنّ تشيلي تلعب دوراً قيادياً في مجالات مثل التغيّر المناخي الذي يعدّ أولوية بالنسبة إلى إدارة الرئيس جو بايدن، وأيضاً في ما يتعلق بالوضع في هايتي. 

ويلتقي “بلينكن” بعد ذلك روّاد الأعمال الشباب التشيليين للحديث عن الابتكار، ثم يزور مركز التحكم للتنسيق الوطني للكهرباء الذي يدير شبكة الكهرباء في البلاد، للتحدث خصوصاً عن الطاقات البديلة.

ويغادر “بلينكن” سانتياجو، مساء اليوم، متوهًا إلى ليما لحضور الاجتماع السنوي العام لمنظمة الدول الأمريكية (OAS) غدًا الخميس، في العاصمة البيروفية.

أنتوني بلينكن ​الولايات المتحدة الامريكية تشيلي الرئيس جابرييل بوريك دول أمريكا اللاتينية

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وائل لطفي

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