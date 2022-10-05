ماذا يشاهد المصريون على يوتيوب ومنصات شاهد ونتفليكس؟

يبحث المصريون دومًا عن وسائل جديدة للترفيه عن أنفسهم، وغالبًا ما يصطفون أمام شاشات المنصات الإلكترونية الحديثة، مثل شاهد ونتفليكس وغيرهما من منصات الأفلام والمسلسلات الحديثة.



في السطور التالية نرصد أبرز اهتمامات المصريين خلال الآونة الأخيرة والأعمال السينمائية والدرامية التي خطفت أنظارهم، وحققت معدلات الأكثر مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

نتفليكس في الصدارة

تحتل منصة نتفليكس الصدارة في محرك البحث طوال الوقت، كونها تجمع ملايين المشاهدات، وتضم العديد من المسلسلات والأفلام القديمة والجديدة بمختلف دول العالم.

بالبحث عبر الموقع المذكور، اتضح أن مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer احتل المرتبة الأولى للأعمال الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس في مختلف دول العالم هذا الأسبوع، وليس في مصر فقط، بمجموع 196 مليون ساعة مشاهدة، ليطيح بمسلسل Cobra Kai الذي ابتعد عن المراكز الثلاثة الأولى في الأعمال الأعلى مشاهدة على المنصة بمجموع 95.6مليون ساعة، ويليه مسلسل Dynasty بمجموع 12.8 مليون ساعة.



ونتفليكس ‏هى شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي كاليفورنيا.

وتتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التليفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، اعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.

شاهد

أما بالنسبة لتطبيق شاهد، فقد احتل مسلسل وعد إبليس المركز الأول في معدلات المشاهدة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل يوم الجمعة القادم عبر منصة شاهد، ليتصدر أيضًا محركات البحث عبر موقع جوجل.



مسلسل وعد إبليس من تأليف توني جوردان، وكتابة البريطانية إنجي لومان فيلد، والشيخة سهى آل خليفة وريتشارد بيلامي، ورضوى شاهين، وإخراج البريطاني كولين تيج، الفائز بجائزة "إيمي".

وتدور أحداث العمل في إطار خيالي تشويقي، حول رجل الأعمال الشاب "إبراهيم"، الذي تُصاب زوجته "زينة"، بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد من يقنعه بقدرته على شفائها مقابل توقيع عقد بيع روحه لـ"إبليس" بعد موته.



الأغاني والفلوج يحتلان (يوتيوب)

اهتمامات المصريين عبر يوتيوب كانت مختلفة تمامًا، فهي اقتصرت على فيديوهات الفلوج التي تحمل عناوين (مفاجأة عيد ميلاد كريم ورد فعله)، وذلك حصد المركز الأول في تصدر التريند عبر موقع يوتيوب، وجاء في المركز الثاني فيديو عنوانه (فلوج الولادة كامل.. بيبي رحيم نور حياتنا)، وفي المركز الثالث احتله مغني الراب المصري شاهين بأغنيته الدعائية لفيلم (فضل ونعمة).