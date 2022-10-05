الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق سيارة نقل موتى بعد ضبطه بمواد مخدرة فى مصر القديمة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس سائق سيارة نقل موتى يمتلكها حانوتى بمشرحة زينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

كانت قد اشتبهت قوة أمنية في سائق سيارة نقل أموات أثناء مروره بأحد الأكمنة بمنطقة مصر القديمة، وبفحصه تبين أنه يدعي "محمد ح"، 27 سنة، ويعمل على سيارة تحت الطلب لنقل الأموات يمتلكها حانوتي، يعمل بمشرحة زينهم يدعي س ع، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 جرام هيروين و19 جرام حشيش.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حبس سائق سيارة نقل موتى المواد المخدرة مصر القديمة

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وائل لطفي

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