حبس سائق سيارة نقل موتى بعد ضبطه بمواد مخدرة فى مصر القديمة

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس سائق سيارة نقل موتى يمتلكها حانوتى بمشرحة زينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

كانت قد اشتبهت قوة أمنية في سائق سيارة نقل أموات أثناء مروره بأحد الأكمنة بمنطقة مصر القديمة، وبفحصه تبين أنه يدعي "محمد ح"، 27 سنة، ويعمل على سيارة تحت الطلب لنقل الأموات يمتلكها حانوتي، يعمل بمشرحة زينهم يدعي س ع، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 جرام هيروين و19 جرام حشيش.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.