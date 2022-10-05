إحالة سائق اصطدم بـ3 سيارات في موقف الألف مسكن للطب الشرعي

قررت نيابة مصر الجديدة إحالة سائق سيارة نقل اصطدم بسيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي مما أسفر عن إصابة ٩ أشخاص إلى الطب الشرعي، وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري الحجاز في مصر الجديدة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل كانت تسير بسرعة عالية بسيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.