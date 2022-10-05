الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق اصطدم بـ3 سيارات في موقف الألف مسكن للطب الشرعي

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة مصر الجديدة إحالة سائق سيارة نقل اصطدم بسيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي مما أسفر عن إصابة ٩ أشخاص إلى الطب الشرعي، وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري الحجاز في مصر الجديدة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل كانت تسير بسرعة عالية بسيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة سائق اصطدم سيارتين ميكروباص اصابة ٩ أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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