الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عصام السقا: يحيى وكنوز ملحمة تاريخية وطنية مقدمة للطفل المصري

عصام السقا:
عصام السقا:
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قال الفنان عصام السقا، أحد أبطال مسلسل يحيى وكنوز، إنه سعيد بأغنية كان يامكان التي جمعت جميع أبطال العمل وتم عرضها بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

توعية الطفل المصري بالفن 

وأكد السقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن يحيى وكنوز ملحمة تقدم للطفل المصري الذي حُرم لسنوات من رؤية أعمال فنية خاصة به تحكي تاريخ بلده.

وأضاف في حديثه، أن يحيى وكنوز يعمل على زيادة وعي وثقافة الطفل بصورة كبيرة، وما يفعله يحيى وكنوز الآن هو نفس المسار الذي سلكه الكرتون المصري القديم مثل بوجي وطمط الذي شكل وعي الطفل بصورة كبيرة.

إشادة الجمهور بالعمل 

وأشار إلى أن فريق عمل يحيى وكنوز تلقى الكثير من التعليقات الإيجابية من الأطفال وأولياء الأمور وقت عرض المسلسل، كما طلب الجمهور أن يكون الفترة الزمنية بالحلقة أطول من ذلك.

وذكر "عصام "، أن العالم يشهد تطور تكنولوجي سريع، ولهذا كان لابد من إنتاج محتوى مصري يضاهي ما نشاهده في الخارج خاصة وأن المحتوى المصري مرتبط بالعادات والتقاليد المصرية.

أما عن دور مدرس في التاريخ في العمل، فقد حرصت هذه الشخصية على توسيع مدارك الطفل من خلال السرد المبسط للأحداث التاريخية المصرية بكل سهولة، ولهذا استطاع الطفل معرفة الأحداث التي مر بها وطنه عبر مر العصور وما يمر به الآن من تحديات.

عصام السقا دي ام سي السفيرة عزيزة يحيي وكنوز ملحمة وطنية

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وائل لطفي

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