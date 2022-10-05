الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وإصابة والدها صدمتهما سيارة بكفر الشيخ

جريدة الدستور
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لقيت طفلة مصرعها وأصيب والدها، صدمتهما سيارة ميكروباص بالموقف الجديد بكفرالشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص وطفلته، بالموقف الجديد بكفرالشيخ، لتتوفى الطفلة ويصاب والدها.

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، ووالدها لاستقبال المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي مصرع حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، وإصابة والدها أشرف محمد قطب، 33 سنة، من كفر الشيخ بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ويتلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

التقرير الطبي ميكروباص الموقف الجديد كفرالشيخ

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