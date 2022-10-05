الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيارة اصطدمت بعمود إنارة في «ملاحات بور فؤاد»

جريدة الدستور
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أدى تصادم سيارة ملاكي، صباح الأربعاء، في عمود إنارة إلى سقوطها بمياه ملاحات مدينة بور فؤاد في محافظة بورسعيد.

تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بسقوط سيارة ملاكي بمياه ملاحات مدينة بور فؤاد من جانب طريق "التفريعة"، وذلك عقب اصطدامها بعمود إنارة.

وانتقل رجال الشرطة والمرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وانتشال السيارة من المياه، في الوقت الذي لم تتأثر حركة السيارات على الطريق بالحادث.

عامود إنارة بورسعيد سيارة ملاكي مياه ملاحات محافظة بورسعيد

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