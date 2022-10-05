أذكار المسلم.. أهم أذكار الصباح من القرآن والسنة النبوية

أذكار الصباح ودعاء ما بعد الفجر من أكثر ما يبحث عنه المسلمين في الساعات الأخيرة من الليل والأولى من صباح اليوم الجديد، هي مجموعة من الأذكار التي يفضل قراءتها في الصباح، وقد تم تجميعها وتحديدها امتثالًا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكما اعتاد قراءتها وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم.

أذكار الصباح من القرآن و السنة النبوية:

يتصدر البحث عن أذكار الصباح محركات البحث العالمية لرغبة المسلمين في نيل الhجر والثواب مع بداية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

أذكار الصباح حصن المسلم مكتوبة

أذكار الصباح من القرآن الكريم وعدد مراتها:

كاملة آية الكرسي (سورة البقرة 255): {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}، (مرة واحدة). من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى، ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح.

سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس:

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}، (ثلاث مرات).

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}، (ثلاث مرات).

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ }، (ثلاث مرات). من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شيء (الإخلاص والمعوذتين).

أذكار الصباح من السنة النبوية 5 أكتوبر 2022

“أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر” (مرة واحدة).

“اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور” (مرة واحدة).

وإذا أمسى فليقل: “اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير” (مرة واحدة).

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت” (مرة واحدة).