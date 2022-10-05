الأربعاء 05 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أذكار المسلم.. أهم أذكار الصباح من القرآن والسنة النبوية

دعاء الصباح
دعاء الصباح
ads

أذكار الصباح ودعاء ما بعد الفجر من أكثر ما يبحث عنه المسلمين في الساعات الأخيرة  من الليل والأولى من صباح اليوم الجديد، هي مجموعة من الأذكار التي يفضل قراءتها في الصباح، وقد تم تجميعها وتحديدها امتثالًا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكما اعتاد قراءتها وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم.

 

أذكار الصباح من القرآن و السنة  النبوية:

يتصدر البحث عن أذكار الصباح محركات البحث العالمية لرغبة المسلمين في نيل الhجر والثواب مع بداية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

حصن المسلم.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

أذكار الصباح وما بعد صلاة الفجر من القرآن الكريم اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

أذكار الصباح وأدعية الفجر للرزق وجلب الطمأنينة اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022

أذكار الصباح حصن المسلم مكتوبة 

أذكار الصباح من القرآن الكريم  وعدد مراتها:

كاملة آية الكرسي (سورة البقرة 255): {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}، (مرة واحدة). من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى، ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح. 

سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس: 

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}، (ثلاث مرات).

 {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}، (ثلاث مرات).

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ }، (ثلاث مرات). من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شيء (الإخلاص والمعوذتين). 

 

أذكار الصباح من السنة النبوية 5 أكتوبر 2022

“أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر” (مرة واحدة). 

“اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور” (مرة واحدة). 

وإذا أمسى فليقل: “اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير” (مرة واحدة).

 “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت” (مرة واحدة). 

أذكار الصباح القرآن السنة النبوية القرآن الكريم الصباح

مواد متعلقة

حصن المسلم.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

عودة روح أكتوبر

الأكثر قراءة

زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-10-2022

روسيا تحذر من مخاطر الاشتباك مع الغرب بسبب أوكرانيا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 فى مصر

عاطل متهم بتزوير العملات: كنت بستخدم «فيسبوك» في التنقيذ

زيادة قرشين.. سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 5 أكتوبر فى البنوك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

أميرة عبد الكريم

أكتوبررحلة النسوة ما بين الإسراء في الجبهة حتى معراج القضاء

محمد رفعت

حوار في عيد النصر العظيم

جلال حمام

جمهورية جدبدة من لحم ودم

محمد المعموري

مصر بين 3 يوليو و6 أكتوبر.. نصر وبناء

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية

إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟