«الجنايات» تعاقب جزارًا بالسجن لمدة عام لتزويره الأختام بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن عامًا لجزار في اتهامه بتقليد وتزوير ختم مصلحة حكومية في منطقة المنتزه ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب أبوعمر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالعظيم البيه والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبدالقادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25351 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث التموين بقيام المتهم بالغش التجاري في اللحوم بالمحل خاصته، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، عن أنه بالانتقال إلى محل جزارة ملك المتهم "م.ف.م" جزار، لمنعه قيام مسئولة الطب البيطري لمباشرة عملها في التفتيش على اللحوم داخل المحل، فقام بالهروب من محل الجزارة، وبتفتيش المحل تم ضبط ختم مقلد يشبه ختم مجزر أبوقير الحكومي، وزجاجة حبر أحمر المستخدمة في صبغ اللحوم وعدد 64 كيلو لحوم مختومة بالختم المزور وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة.

بعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.