4 أيام حبسًا لمتهمين بحيازة حشيش بقصد الاتجار فى الشروق

قررت النيابة العامة في الشروق وبدر، الثلاثاء، حبس متهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الإسكندرية") حال استقلالهما سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما أمرت نياية الشروق وبدر بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الشروق معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، و2000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.