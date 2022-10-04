نقابة طيارين ألمانية تدعو لإضراب الخميس المقبل في يورو وينجز التابعة للوفتهانزا

دعت نقابة "كوكبيت" للطيارين الألمان إلى تنظيم إضراب ليوم واحد بعد غدٍ الخميس، في شركة يورو وينجز التابعة لشركة لوفتهانزا في إطار حملتها للضغط من أجل ساعات عمل أقل وأوقات راحة أكبر.



وذكرت نقابة "كوكبيت" أن المحادثات الرامية إلى اتفاق عمل جماعي في شركة الطيران منخفض التكلفة انهارت، وتركز الشركة على الوجهات الأوروبية ذات المسافات القصيرة.



وأضافت النقابة: "أن 10 جولات من المفاوضات لم تؤد إلى تقارب يذكر، وأن اثنتين من هذه الجولات أعطت إشارات واضحة بشأن التصويت على إضراب".



وأنهت نقابة كوكبيت ولوفتهانزا خلافًا طويلًا الشهر الماضي برفع رواتب الطيارين بنسبة كبيرة.



ولم يتسن على الفور معرفة عدد الرحلات التي ستتأثر بالإضراب.

وذكر متحدث باسم الشركة أن الإضراب سيؤثر على عمليات الطيران في "يورو وينجز ألمانيا" وليس على العمليات في "يورو وينجز أوروبا".



وقال كاي دوفي كبير موظفي "يورو وينجز" إن النقابة تطلب 14 يومًا إضافيًا في الإجازات سنويًا وخفض الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار خمس ساعات، برغم زيادة مرتين مقررة للرواتب بأكثر من 10% كثيرًا خلال الشهور الأربعة المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت ناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية إن معدل التضخم في إسبانيا سيواصل التراجع خلال الشهور المقبلة وفي العام المقبل، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أن زيادات الأسعار أصبحت راسخة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كالفينو قولها في إيجاز صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة "أرقام معدل التضخم الأساسي والعام معتدلة".



كما أكدت توقع الحكومة نمو الاقتصاد الإسباني خلال العام المقبل بمعدل 1. 2% بعد نموه بمعدل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.



يأتي ذلك في حين تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا بقدر أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بحسب ما كشفته الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اليوم الخميس.



وزادت أسعار المستهلك بنسبة 0. 9% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 5. 10% في أغسطس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 1. 10%.



ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع حدة التضخم إلى انخفاض أسعار الكهرباء والوقود بالمقارنة مع العام الماضي.



وباستثناء الطاقة، تراجع مستوى التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 2. 6% في سبتمبر مقابل 4. 6% في الشهر السابق.