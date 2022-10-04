الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو يدين الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية: «مزعزعة للاستقرار»

الناتو
الناتو
ads

انتقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء كوريا الشمالية، لقيامها بإجراء سلسلة من الاختبارات الصاروخية في الأيام الأخيرة، ودعا النظام الكورى الشمالى للانخراط في الدبلوماسية.


وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج على "تويتر"، أدين بشدة الاختبارات الصاروخية الخطيرة والمزعزعة للاستقرار من جانب كوريا الشمالية.


وأضاف ستولتنبرج أن الاختبارات الصاروخية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أنه يتعين على كوريا الشمالية أن تتخلى عن برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية.


وذكر ستولتنبرج أن الناتو يتضامن مع اليابان وكوريا الجنوبية وشركائه في التحالف نيوزيلندا وأستراليا.

حلف شمال الأطلسي كوريا الشمالية أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج الصواريخ الباليستية ستيفان دوجاريك

رئيس التحرير

وائل لطفي

عودة روح أكتوبر

الأكثر قراءة

موسكو: الدعم الأمريكى لأوكرانيا سيدفع روسيا والناتو لمواجهة عسكرية مباشرة

ضبط عامل تحرش بطفلة أثناء ذهابها للدرس بالوراق

«أم الدنيا».. أبطال السلسلة الوثائقية: «المتحدة» تعرض تاريخ مصر فى إطار تشويقى إنساني

عقب التصالح.. فكرى صادق: أنا فى انتظار التحقيق وراض بالنتيجة

«البيطريين» تطالب صحة النواب بضم المنشآت البيطرية لقانون المسؤولية الطبية

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16.. ماذا بعد شراء كراسة الشروط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

أميرة عبد الكريم

أكتوبررحلة النسوة ما بين الإسراء في الجبهة حتى معراج القضاء

محمد رفعت

حوار في عيد النصر العظيم

جلال حمام

جمهورية جدبدة من لحم ودم

محمد المعموري

مصر بين 3 يوليو و6 أكتوبر.. نصر وبناء

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية

إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟