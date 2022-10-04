الناتو يدين الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية: «مزعزعة للاستقرار»

انتقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء كوريا الشمالية، لقيامها بإجراء سلسلة من الاختبارات الصاروخية في الأيام الأخيرة، ودعا النظام الكورى الشمالى للانخراط في الدبلوماسية.



وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج على "تويتر"، أدين بشدة الاختبارات الصاروخية الخطيرة والمزعزعة للاستقرار من جانب كوريا الشمالية.



وأضاف ستولتنبرج أن الاختبارات الصاروخية تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أنه يتعين على كوريا الشمالية أن تتخلى عن برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية.



وذكر ستولتنبرج أن الناتو يتضامن مع اليابان وكوريا الجنوبية وشركائه في التحالف نيوزيلندا وأستراليا.