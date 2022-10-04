الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب شقيقين تاجرا في الهيروين بـ10 سنوات مشدد في الشرقية

الهيروين
الهيروين
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهما بحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري وأعيرة لذات العيار بقصد الإتجار في المواد المخدرة والدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بدائرة مركز أولاد صقر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

وذلك في القضية رقم 2276 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 395 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت جهات التحقيق المتهمين: س أ ع أ، 29 سنة، طباخ، وشقيقه س أ ع أ، 29 سنة، طباخ، مقيمان مركز أولاد صقر، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 2 مارس الماضي، وبدائرة مركز أولاد صقر، قد أحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أنه قد أحرز الثاني وحاز الأول بواسطته سلاحا ناريا (بندقية آلية) بدون ترخيص، وأحرز الثاني وحاز الأول بواسطته كذلك ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.

إتجار فى المواد المخدرة السلاح الناري السجن المشدد لمدة الاتجار في المواد المخدرة المشدد لمدة 10 سنوات المستشار محمد عبد الكريم جوهر مخدر الهيروين جنايات الزقازيق

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وائل لطفي

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