متحف الرئاسة بقصر عابدين.. يضم هدايا الرئيس السيسى منذ توليه الحكم «صور»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر بتخصيص إحدى قاعات قصر عابدين لتكون "متحف هدايا الرئيس"، حرصًا منه على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتجرد، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بنصوص الدستور والقانون.





جاء ذلك التوجيه الرئاسي بإنشاء "متحف هدايا الرئيس" في قصر عابدين، بهدف السير على نهج ملوك مصر وحكامها السابقين، ويضم المتحف كافة الهدايا التي تلقّاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، في المناسبات الوطنية وعلى رأسها الاحتفالات بانتصار أكتوبر 1973 .



هدايا الرئيس

شمل متحف هدايا الرئيس عددًا من الإهداءات المميزة، منها درع خاص قدمه خريجو الكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية الشرطة عام 2017.

وشهد أيضًا درعًا من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2017، وإهداء خاصا بمناسبة تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية عام 2013.

كما تقدم خريجو أكاديمية الشرطة لعام 2017، بتقديم إهدائهم الخاص لمتحف هدايا الرئيس.

تاريخ المتحف

متحف هدايا الرئيس هو أحد المتاحف التى أنشئت ضمن خطة ترميم وتطوير قصر عابدين، وتم تخصيصه لعرض بعض الهدايا والمقتنيات التي تلقاها رئيس الجمهورية أثناء فترة توليه حكم البلاد.

كان اختيار قصر عابدين بالأخص نظرًا للأحداث التاريخية المهمة التي شهدها، بجانب أنه تحفة فنية نادرة تعكس فخامة المكان، فقد تحوّل منذ عهد الملك فؤاد الأول إلى متحف كبير يضم قاعات لعرض مختلف المقتنيات التاريخية القيِّمة من تحف نادرة، وأسلحة، وأوسمة ونياشين، وغيرها من الهدايا البروتوكولية التي يُعَد قبولها واجبًا وفقًا للأعراف الدولية.



يُضاف "متحف هدايا الرئيس" إلى المتاحف الأربعة الأخرى التي يضمها قصر عابدين، وهي: متحف الأسلحة، ومتحف الأوسمة والنياشين، ومتحف الفضيات، ومتحف الوثائق التاريخية.

ويعرض بالمتحف جانب من الهدايا من الهيئات والحكومات العربية والأجنبية، ومن الهدايا المعروضة الدروع المنفذة عليها الجهات التي قامت بالإهداء، وأطباق عليها رسومات للمناسبات التي أهديت فيها، وميداليات، ولوحات عليها صور وآيات قرآنية بخطوط عربية مختلفة الطرز.

وتظهر أيضًا مصاحف داخل أغلفة فضية أو مصنوعة من العاج عليها زخارف إسلامية دقيقة منفذة بأسلوب التفريغ أو النحت البارز وبعض كراسي المصاحف بذات أسلوب زخارف الأغلفة.