الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

16 أكتوبر.. محاكمة هبة قطب بسبب تصريحات إهانة الرجل

هبة قطب
هبة قطب
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حددت محكمة جنح الدقى، جلسة 16 أكتوبر الجارى، لنظر محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق، بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرا على الرجل المصري.

وأقام الدعوى المحامي أشرف ناجى وجاء بها أن التصريحات تحرض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى.

وتضمنت التصريحات: «أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف، الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين، إما في فترة التعارف أو تكون بتموت، لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا».

محكمة جنح الدقي الدكتورة هبه قطب محاكمة الرجل المصري تنمر

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