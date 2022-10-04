الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسجل خطر متهم بسرقة حقيبة يد من سيدة وإلقاء مادة كاوية على ابنها بالعمرانية

حبس
حبس
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تجري النيابة العامة تحقيقاتها مع مسجل خطر، فى اتهامه بسرقة حقيبة يد من سيدة وإلقاء مادة كاوية على ابنها بمنطقة العمرانية.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد سرقة أحد الأشخاص حقيبة يد من سيدة بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مسجل خطر سرق حقيبة سيدة تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، وأثناء مطاردة ابنها للمتهم الذي فر هاربا بواسطة “توك توك”، ألقى المتهم مادة كاوية على ابن السيدة، ما أسفر عن إصابته.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أن التوك توك مسروق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

النيابة العامة مسجل خطر سرقة حقيبة سيدة مادة كاوية العمرانية

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التحقيق مع مسجل خطر متهم بسرقة حقيبة يد من سيدة وإلقاء مادة كاوية على ابنها بالعمرانية

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