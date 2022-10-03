السجن 3 سنوات لأب وابنه بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما يقضي بمعاقبة المتهمين "أ.أ" عامل ونجله"أ.أ" و"ع.س" بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو والهيروين، كما عاقبت المتهم الأول والثانى بالسجن 3 سنوات لاستخدامهما القوة والعنف مع ضابطى شرطة وإحراز أسلحة نارية.

كما عاقبت المتهم الثالث بالسجن سنة واحدة لإحراز سلاح نارى واستعراض القوة والعنف مع ضباط المباحث بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 24 لفافة هيروين وجوهر "الميثامفيتامين" كانت معدة للبيع، وأثناء القبض على المتهمين قاما باستخدام العنف والقوة مع ضباط المباحث وتهديدهما إلا أن القوة المصاحبة للضباط تمكنت من السيطرة عليهما وبحوزتهما أسلحة نارية، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.