الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق أسيوط الغربى

حادث مروري
حادث مروري
ads

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، في نطاق محافظة الفيوم، الإثنين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، أمام موقع بترول أسيوط. 

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى اللواء ثروت المحلاوي القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة حادث إنقلاب سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شكر واجب لوزارتى الصحة والثقافة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة ترحب بنجاح الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

«الشباب والرياضة» بالغربية تطلق أولى فعاليات المرحلة الخامسة من «قيم وحياة»

جهود مصر فى ملف المناخ.. نشاط مكثف لوزير الخارجية خلال الاجتماع التحضيرى لـ«COP27»

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق أسيوط الغربى

حبس عاطل في اتهامه بانتحال صفة والنصب والاحتيال على المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تحتفل بـ٢٠٠ عام على إرساء علم المصريات

ماجد حبته

ملك تحت الإقامة الجبرية!

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى ميلاد غاندى

جمال رشدي

خدعوك فقالوا لا حوار مع الإخوان

جمال-أسعد

الدورة البرلمانية بين النواب والوزراء

لواء. محسن الفحام

التعليم.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «2»

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية