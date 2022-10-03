إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق أسيوط الغربى

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، في نطاق محافظة الفيوم، الإثنين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، أمام موقع بترول أسيوط.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.