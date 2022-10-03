الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تحيل أوراق قاتل طفل بنى مزار إلى فضيلة المفتى

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات المنيا، منذ قليل، اليوم الإثنين، قرارا، بإحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي، لاتهامه فى مقتل طفل بالمنيا بمركز سمالوط، الذى عثروا على جثته مذبوحًا وملقاة داخل ترعة ناحية مركز بنى مزار، فى أبريل الماضى.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام مصطفى رئيس الدائرة الأولى جنايات وعضوية كلا من المستشارين الدكتور أحمد عبدالعال نائب، والمستشار محمود محمد إبراهيم، والمستشار أحمد جمال الدين.

ترجع أحداث الواقعة عندما استدرج مزارع طفلا من أمام منزله بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وقتله داخل قطعة أرض زراعية، وانهال عليه بالضرب والخنق وعندما لفظ أنفاسه الأخيرة وضع الجثة فى جوالين بلاستيك، وألقاها داخل مجرى مائى حتى جرى العثور عليها وتلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة المنيا، بتغيب طفل عمره 4 سنوات فى يوم 29 مارس الماضى، حال لهوه أمام منزله فى ظروف غامضة. 

وتوصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أن وراء تغيب الطفل أحد أبناء عمومة والده ويعمل مزارعا، وتم العثور على جثة الطفل فى 21 أبريل مذبوحا وملقاة داخل ترعة السبخة تسمى سرى باشا ناحية مركز بنى مزار. 

وبتقنين الإجراءات، جرى استهداف الجانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك وضع جثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بترعة السبخة بدائرة مركز سمالوط، بغرض الانتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالى القرية، كما أرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة البحث الجنائي ظروف غامضة قطعة ارض زراعية لفظ أنفاسه الأخيرة محافظة المنيا

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