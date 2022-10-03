صندوق النقد: 141 مليون عربى معرضون لانعدام الأمن الغذائى

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر الرياض، أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرّضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.

في وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي شهدها العالم في 2008، مشيرًا إلى أن هناك 345 مليون شخص، الآن، يواجهون نقصًا يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حاليًا، زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023.

وقال الصندوق، إن هذا الأمر يعزو إلى القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، محذرًا من تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع التي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات، بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت مدير صندوق النقد ومسئولون آخرون في الصندوق، إن احتياجات الدول الأكثر انكشافًا على التداعيات تصل إلى 7 مليارات دولار، وذلك من أجل مساعدة الأسر الأكثر فقرًا، داعية إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى، إذ أشارت إلى أن أبحاث البنك الدولي كشفت عن أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% زيادة في أسعار القمح العالمية.