أسامة أنور عكاشة يمثل مصر بـ«الباب الأخضر» في مهرجان الإسكندرية للأفلام

الراحل أسامة أنور عكاشة يمثل مصر بفيلم "الباب الأخضر" بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية لأفلام المتوسط

يمثل فيلم "الباب الأخضر" مصر، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة ما بين 5 وحتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصورة رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها، ولم تظهر للنور.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن 11 كتابا عن مكرمين الدورة الـ38 التي تبدأ فعالياتها الأربعاء المقبل 5 أكتوبر وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

وهم كتاب “مذكرات إسماعيل ياسين” للكاتب منير محمد إبراهيم، “سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ” إعداد غادة جبارة، “إمام عمر مذيع الزمن الجميل” إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، “محمود حميدة نجم الفن السابع” لعاطف بشاي، “دنيا بنت سمير ودلال” للناقد طارق الشناوي، “سعيد حامد رائد سينما الشباب” للكاتب الصحفي عرفة محمود، “سمير صبري.. حكاية حب” للكاتبة الصحفية هبة شوقي، “فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا” للدكتور وليد سيف، “أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري” إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقداً وكاتباً، “أثر الفراشة.. أبية فريد الزغبي.. أول مديرة تصوير سينمائي” لعزة إبراهيم و“علي إسماعيل..غرام في السينما” لدكتور رانيا يحيى.