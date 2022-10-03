الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسامة أنور عكاشة يمثل مصر بـ«الباب الأخضر» في مهرجان الإسكندرية للأفلام

الباب الأخضر
الباب الأخضر
ads

الراحل أسامة أنور عكاشة يمثل مصر بفيلم "الباب الأخضر" بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية لأفلام المتوسط

يمثل فيلم "الباب الأخضر" مصر، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة ما بين 5 وحتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصورة رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها، ولم تظهر للنور.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن 11 كتابا عن مكرمين الدورة الـ38 التي تبدأ فعالياتها الأربعاء المقبل 5 أكتوبر وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

وهم كتاب “مذكرات إسماعيل ياسين” للكاتب منير محمد إبراهيم، “سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ” إعداد غادة جبارة، “إمام عمر مذيع الزمن الجميل” إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، “محمود حميدة نجم الفن السابع” لعاطف بشاي، “دنيا بنت سمير ودلال” للناقد طارق الشناوي، “سعيد حامد رائد سينما الشباب” للكاتب الصحفي عرفة محمود، “سمير صبري.. حكاية حب” للكاتبة الصحفية هبة شوقي، “فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا” للدكتور وليد سيف، “أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري” إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقداً وكاتباً، “أثر الفراشة.. أبية فريد الزغبي.. أول مديرة تصوير سينمائي” لعزة إبراهيم و“علي إسماعيل..غرام في السينما” لدكتور رانيا يحيى.

الباب الأخضر المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية محمود حميدة النجم محمود حميدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الوطنى بدأ بالفعل

الأكثر قراءة

أغنية «فداكى يا مصر» هدية الداخلية للقوات المسلحة باحتفالات أكتوبر

تأجيل محاكمة 11 متهما في قتل عامل وإصابة شقيقه بمنشأة ناصر

أيمن الجميل: استضافة مصر لقمة المناخ فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات بمجال الطاقة النظيفة

توجيهات بتسهيل حصول المنتفعين من «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية على الخدمات الطبية

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

«هربت من المدرس».. كواليس مصرع تلميذة فى مدرسة بالعجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى ميلاد غاندى

جمال رشدي

خدعوك فقالوا لا حوار مع الإخوان

جمال-أسعد

الدورة البرلمانية بين النواب والوزراء

لواء. محسن الفحام

التعليم.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «2»

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (2)

محمود خليل

العملاق النائم

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية