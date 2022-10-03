حبس عاطل نصب على المواطنين فى القاهرة

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.



كان تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين مقيم بمحافظة سوهاج، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وإيهامه بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لاستثمارها بالبلاد "على خلاف الحقيقة".



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائه صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى التعارف على المواطنين وإيهامهم بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" ورغبته فى إرسالها لهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.



كما أضافت التحريات قيام المذكور عقب ذلك بالاتصال بالمجنى عليهم هاتفيًا وإبلاغهم بوصول المبلغ المالى المـراد اســتـثماره للبـــلاد، واشتراطه عليهم إيداع مبالغ مـــاله مـــقابل مــــصاريف "التخليص الجمركى- الشحن" بحسابه بأحد البنوك واستيلائه عليها عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.