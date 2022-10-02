سعر الزيت في التموين.. وقائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

يبحث المواطنون عن سعر الزيت في التموين بعد الزيادة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ أيام قليلة، وضمت زيادة أسعار السلع التموينية عدد من السلع منها سعر الزيت في التموين، لذا زاد البحث عن سعر الزيت في التموين بعد الزيادة، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي مع قائمة أسعار السلع التموينية بعد الزيادة.

سعر الزيت في التموين

ارتفع سعر الزيت في التموين بقيمة 2 جنيه، وبلغ سعر الزيت في التموين من زيت الخليط 0.8 لتر سعره: 25 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، وكانت وزارة التموين قد قامت خلال شهر أكتوبر الجاري برفع سعر الزيت في التموين وأسعار بعض السلع الأخرى، ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني نحو 64 مليون شخص مقيدين على 23 مليون بطاقة، يصرفون السلع من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر بعد الزيادة

ولم يتغير سعر الزيت في التموين فقط بل قامت وزارة التموين برفع أسعار بعض السلع التموينية الأخرى، وجاءت أسعار السلع لشهر أكتوبر بعد الزيادة كالتالي:

أرز معبأ 1 كيلو جرام 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام وصل إلى 12 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام 7.50 جنيه.

لشاي ناعم 40 جراما 3.5 جنيهات في أسعار السلع التموينية

سعر المكرونة 400 جرام 5.25 جنيه.

ومكرونة 800 جرام 10.5 جنيه.

صلصة 300 جرام 6 جنيهات بدلًا من 4.75 جنيه.

المربى أنواع 350 جرامًا 14 جنيهًا.

التونة مفتتة 140 جرامًا 12 جنيهًا.

طحينة بيضاء ظرف 24 جرام 2 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة 1 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات في أسعار السلع التموينية

بسكويت بوو 3 جنيهات.

جبنة تتراباك 250 جرامًا بـ7.5 جنيه بدلًا من 7 جنيهات .

جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا بدلًا من 13 جنيهًا.

سكر معبأ 1 كيلو جرام بـ 10.50 جنيه في أسعار السلع التموينية

مسلى صناعي 800 جرام بـ 30 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا .

لبن جاف 125 جرامًا بـ 20 جنيهًا.

كيس ملح طعام 300 جرام 1 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام 20 جنيهًا بدلا من 17.5 جنيه .

مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.5 جنيه.

صابون تواليت 125 جرامًا 6.5 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه.

صابون غسيل 125 جرامًا 2.25 جنيه .