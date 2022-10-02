حبس مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش فى طنطا

قررت نيابة طنطا في محافظة الغربية، حبس عاطل مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 24 كيلو حشيش بقصد الاتجار.

البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات في طنطا، برئاسة رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات وعليها صندوق بداخله 240 طربة حشيش تزن 24 كيلو جرامًا بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورود مذكرة محررة بمعرفة شرطة النقل والمواصلات بضبط عاطل له معلومات جنائية أثناء عبوره من المعدية التي تربط بين منطقتيِّ العجيزي والمقابر، مستقلًا دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 240 طربة حشيش تزن 24 كيلو جرامًا بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.