اتحاد الرماية يعلن قائمة منتخب مصر ببطولة العالم للمسدس والبندقية

أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للرماية، مشاركة 37 لاعبا ولاعبة من مصر في بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية.

وتستضيف مصر بطولة العالم للرماية، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى يوم 28 من الشهر ذاته، وذلك في ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُشارك في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية 2022، عدد كبير من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

37 رامياً ورامية يمثلون مصر في بطولة العالم للرماية للمسدس والبندقية

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للرماية، إلى مشاركة هؤلاء اللاعبين تحت علم مصر، وهم:

بندقية رجال: أسامة السعيد - محمد الشناوي - محمد حمدي عبدالقادر - إبراهيم كريم

مسدس رجال: عمر كمال - سامي عبدالرازق - عماد إبراهيم

بندقية ناشئين: محمد مصطفي سعد - كريم وائل - مجدي حافظ

بندقية ناشئات: منة الله خضر - ريماس وليد - ندي محمد حافظ

بندقية سيدات: فريدة خالد درويش - ميرنا هيثم طايع - مريم رمضان

مسدس سيدات: هالة الجوهري - رضوي محمود - منال عمرو

مسدس ناشئات: نجوي مهاب - حبيبة محمود - يارا عصام

مسدس ناشئين: عمرو عابدين - يوسف حسام الكردي - يوسف سمير

أسماء رماة التارجت سبرنت

الرجال: يس زكريا محمد - طارق ثروت - كريم عبد الناصر

سيدات: هالة محمد علي - سما خالد محمد - وفاء خالد حسين

الناشئين: علي كمال - علي الدين طارق - محمد دومة

الناشئات: ميرا أحمد فاروق - إيمي أيمن - جومانة أحمد خليل

بطولة العالم للرماية

ويرافق اللاعبون واللاعبات الجهاز الفني الإداري، المكوّن من: عميد زكي عبدالله المدير الفني للمسدس ومدرب الرجال والسيدات، عقيد حسام الكردي مدرب المسدس ناشئين وناشئات، المدربة ناتاليا كوزوفا المدير الفني للبندقية ومدربة الرجال والسيدات، عقيد أمجد حسين مدرب البندقية ناشئين وناشئات، كابتن باسل محمد مدرب التارجت سبرنت، عميد طارق صادق المدير الإداري للمنتخب.

وكشف حسني عن تأكيد مشاركة أكثر من 88 دولة في فعاليات البطولة والتي سوف تشهد منافسة قوية بين أفضل رماة على مستوى العالم.

ومن المقرر وصول بعثة الاتحاد القطري إلى القاهرة، في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى وصول بعثات المكسيك والسعودية منذ قليل وذلك تمهيدًا للمشاركة فى فعاليات منافسات البطولة.

ومن المقرر وصول نيوزلاندا وتايوان وماليزيا يوم 6 أكتوبر، وتصل منتخبات الهند والكويت وأستراليا يوم 8 أكتوبر، وتصل بعثات سنغافورة وبنجلاديش والنمسا 9 أكتوبر.

في حين تصل منتخبات أوزباكستان وبلجيكا وهولندا وأمريكا وكرواتيا وفنلندا والتشيك والسويد والدنمارك والصين ورومانيا والمجر واليابان ومالديف واليونان وكوريا الجنوبية وعمان ومنغوليا والجزائر وبريطانيا يوم 10 أكتوبر، بينما ستصل باقي الوفود قبل انطلاق البطولة مباشرة.