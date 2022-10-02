مصدر يكشف أسباب رحيل شريف الخشاب عن المجد السكندري

كشف مصدر داخل نادي المجد السكندري النقاب عن أسباب رحيل شريف الخشاب المدير الفني للفريق عقب مباراة الاتحاد السكندري الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

وأكد المصدر أن شريف الخشاب أرسل رسالة هاتفية لإسلام الصياد، رئيس النادي، أعلن فيها اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق ورغم محاولات مسؤولي النادي لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة والاستمرار مع الفريق إلا أنه أصر على الرحيل.

وأضاف المصدر أن شريف الخشاب تحمّل الكثير منذ تولي تدريب المجد بدءاً من رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق وعدم التعاقد مع لاعبين جدد باستثناء لاعب إفريقي إضافة لتدخل رئيس النادي في الأمور الفنية ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه على الجهاز الفني وتغيير ملاعب التدريب وهو ما رفضه الخشاب الذي رحل وهو يشعر بالحزن خاصة أنه بذل مجهوداً كبيراً في إعداد الفريق وتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

وشدد المصدر على أن عدم تقدير رئيس النادي لاسم وتاريخ شريف الخشاب كان سبباً في شعور المدير الفني بالحزن خاصة أن رئيس النادي كان يظهر أمام الجميع احترامه للجهاز الفني في حين يسعى للتدخل في الأمور الفنية على اعتبار أنه ليس رئيساً للنادي فقط ولكنه الحاكم بأمره في كل كبيرة وصغيرة ورغم أن الخشاب تحمل طويلاً حرصاً على مصلحة الفريق وعلى أمل توقف رئيس النادي عن تصرفاته غير المقبولة إلا أن استمرار الأوضاع السيئة جعله يقرر الرحيل في النهاية.

من جانبه أعلن مجلس إدارة نادي المجد برئاسة إسلام الصياد حالة الطوارئ وأنه في حالة انعقاد مستمر لاختيار مدير فني جديد خلفاً لشريف الخشاب خاصة أنه لم يتبق على انطلاق الدوري سوى عشرة أيام فقط وسط توقعات بإسناد المسؤولية لأشرف عبد الحليم المدرب العام في جهاز شريف الخشاب ولو بشكل مؤقت.