الأحد 02 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفينة قمح تابعة للأمم المتحدة تغادر أوكرانيا إلى الصومال

سفينة قمح
سفينة قمح
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قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الأحد، إن سفينة خامسة استأجرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وصلت إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود في أوكرانيا، وستنقل شحنة من القمح الأوكراني إلى الصومال.

وشحنت أوكرانيا بالفعل القمح إلى إثيوبيا واليمن وأفغانستان في إطار برنامج الأغذية.

وقالت الوزارة إن إجمالي 5.8 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت حتى الآن الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. 

ويشمل ذلك حوالي 114700 طن غادرت موانئ البلاد على البحر الأسود على متن ثماني سفن اليوم الأحد.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وجرى فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

الصومال أوكرانيا القمح إثيوبيا الأغذية الامم المتحدة

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